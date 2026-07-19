وتداول مستخدمون على منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر تفاصيل كتاب "لعبة العالم" (The World's Game) الذي يصور مواجهة نهائية بين إسبانيا والأرجنتين، وينتهي بفوز إسبانيا بنتيجة (2-1) بهدف حاسم في الدقيقة 88.

وأعربت مصورة الفيديو الذي أعادت صحيفة "ماركا" الإسبانية نشره عن دهشتها للعثور على الكتاب بالتزامن مع تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية إثر فوزه على نظيره الإنجليزي في نصف النهائي.

وتأتي هذه المواجهة في نهائي المونديال لتجمع بين بطل أميركا الجنوبية وبطل أوروبا، وسط ترقب جماهيري هائل لقمة كروية تجمع بين نضج تشكيلة "الماتادور" الإسباني الشابة، ورغبة "التانغو" الأرجنتيني في مواصلة هيمنته العالمية، وهو ما زاد من حيرة المشجعين الذين اعتبروا تفاصيل الكتاب مصادفة غريبة قبل ساعات من انطلاق نهائي مونديال 2026.