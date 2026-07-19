بعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات أُقيمت في 3 بلدان (المكسيك والولايات المتحدة وكندا)، وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا، ستكشف كأس العالم لكرة القدم أخيرا عن هوية بطلها.

وتسعى أرجنتين ليونيل ميسي لأن تصبح أول منتخب يحرز لقبين متتاليين في كأس العالم منذ البرازيل عام 1962، لترفع حصادها إلى أربعة، فيما تتطلع إسبانيا مع نجمها اليافع لامين جمال إلى الفوز بلقبها الثاني بعد تتويجها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وستكون المباراة الوحيدة في البطولة التي يحضرها ترامب.

ويرقى العرض الفني المعلن عنه إلى مستوى كأس عالم استثنائية: من توم كروز إلى مادونا مرورا بجاستن بيبر وشاكيرا وفرقة بي تي أس، سيتحوّل ملعب ميتلايف قرب نيويورك الذي يتسع لثمانين ألف متفرج إلى مسرح مرموق قبل وخلال المباراة التي تنطلق الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

فنيا، قال قائد إسبانيا رودري إنه يستعد لمعركة "بدنية" مع الأرجنتين، وسيحاول تجاهل أي "استفزازات" محتملة.

ودعا مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الجماهير إلى الاستمتاع بمشاهدة ميسي يقود فريقه في نهائي آخر لكأس العالم وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.

وقال سكالوني عن لاعب برشلونة الإسباني السابق الذي ساهم في فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر 2022 "لقد صنع التاريخ. إنه أسطورة".

الأكبر سنا مقابل الأصغر سنا

سيصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أكبر لاعب ميدان سنا يشارك في نهائي كأس العالم لكرة القدم الأحد، فيما يسعى الإسباني لامين جمال إلى الانضمام إلى نخبة الفائزين باللقب في سن المراهقة.

وستكون المباراة المواجهة الأولى بين ميسي، قائد الأرجنتين، واللاعب الذي خلفه بوصفه الابن المدلل الجديد لأكاديمية برشلونة.

ولا يوجد لاعب شارك في نهائي كأس العالم بعمر أكبر من ميسي سوى حارس المرمى الإيطالي دينو زوف الذي كان يبلغ 40 عاما عام 1982.

وعلى النقيض تماما، لم يبلغ جمال عامه التاسع عشر سوى يوم الاثنين الماضي، قبل يوم واحد من فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 في الدور نصف النهائي.

وأصبح لامين جمال الآن أمام فرصة للانضمام إلى مجموعة محدودة من اللاعبين الذين أحرزوا كأس العالم وهم في سن المراهقة.

وقال ميسي الجمعة: "إنه أيقونة عالمية في سن التاسعة عشرة، ولديه فرصة لتحقيق شيء تاريخي، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا لإيقافه".

وبعمر 19 عاما و6 أيام، سيصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم، كما أن زميله باو كوبارسي، الأكبر منه بستة أشهر، ليس بعيدا عن ذلك.

ووصف مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي جمال خلال هذه النسخة من كأس العالم بأنه "عبقري" في مصاف (الرسام الإسباني العالمي) سلفادور دالي أو (الرسام والشاعر والنحات الإيطالي) ميكيل انجيلو.

والآن يأمل جمال في تحطيم حلم ميسي بإحراز لقب بطل العالم للمرة الثانية، وأن يرسخ بذلك مكانته بوصفه النجم العالمي الحقيقي المقبل في عالم كرة القدم.

ومن اللافت أنهما يتواجهان السبت، بعد نحو عقدين من الزمن على التقاط صورة لميسي الذي كان يبلغ 20 عاما آنذاك، وهو يشارك في عملية استحمام جمال البالغ خمسة أشهر في حوض بلاستيكي أزرق ضمن جلسة تصوير تابعة لمنظمة "يونيسف".

وقال ميسي: "تلك الصورة مذهلة".

وأضاف النجم الفرنسي السابق تييري هنري، المتوج بكأس العالم وهو في العشرين من عمره، في تصريح لقناة "فوكس": "لامين جمال في مواجهة ليو ميسي: هذا هو المستقبل في مواجهة الماضي، الحاضر، المستقبل، والخلود".