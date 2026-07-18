ورفع مهاجم ريال مدريد رصيده في النسخة الحالية إلى 10 أهداف، لينفرد أيضا بصدارة هدافي البطولة، بعدما سجل هدفي فرنسا في الشوط الثاني، مقلصا الفارق بعد تأخر منتخب بلاده برباعية نظيفة، قبل أن يضيف الهدف الثالث لفرنسا لتصبح النتيجة 4-3.

ويملك ميسي 20 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وسيحصل على فرصة لتعزيز رصيده عندما يقود الأرجنتين أمام إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد، في ثالث نهائي مونديالي له والثاني تواليا.