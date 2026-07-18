وبدأت أسعار أرخص التذاكر على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من 6411 دولارا، قبل أن تنفد خلال ساعات.

وتراوحت أسعار مقاعد المدرجات العلوية بين نحو 10 آلاف دولار، فيما بلغت أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب نحو 16 ألف دولار، بينما وصل سعر مقاعد الضيافة الخاصة إلى 60 ألف دولار.

كما عرضت منصات إعادة بيع أخرى تذاكر تبدأ من نحو 10 آلاف دولار للمقاعد العلوية، وبلغت أسعار بعض مقاعد المدرجات السفلية نحو 35 ألف دولار.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى الاحتفاظ باللقب وإحراز كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، فيما تسعى إسبانيا إلى التتويج بالبطولة للمرة الثانية بعد لقبها الوحيد عام 2010.