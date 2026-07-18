وقال ميسي، خلال لقاء مع مشجعين في نيويورك، قبل نهائي مونديال 2026: "إسبانيا ليست لامين فقط، فهي تضم لاعبين رائعين للغاية وتتمتع بأسلوب لعب مميز، ونحن أيضا لدينا أسلحتنا".

وأشاد ميسي بموهبة لامين يامال، واصفا إياه بأنه "مرجع عالمي" رغم صغر سنه، وأضاف: "أمامه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا حتى لا يتحقق ذلك هذه المرة".

كما استعاد ميسي الصورة الشهيرة التي جمعته بلامين يامال وهو رضيع خلال جلسة تصوير خيرية عام 2007، قائلا: "أن تكون لدي صورة معه وهو طفل، ثم نلتقي الآن في نهائي كأس العالم، فهذا أمر جنوني. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، وأتمنى له كل التوفيق".

ويلتقي المنتخبان الأرجنتيني والإسباني، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في نهائي مونديال 2026.