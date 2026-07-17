وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية جديدة في مناطق واسعة من الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة، شملت نيويورك ونيوجيرسي.

وصنفت ظروف الهواء في المنطقتين بأنها غير صحية، فيما غطى الضباب الدخاني أفق مانهاتن وأضعف مستوى الرؤية، قبل أيام من المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، إن منظمي البطولة يراقبون الوضع من كثب، وسط تحذيرات من احتمال زيادة كثافة الدخان خلال الليل وحتى صباح السبت.

لكن خبراء في هيئة الأرصاد الجوية الأميركية رجحوا تحسن الأوضاع بحلول الأحد، مؤكدين أن التوقعات لا تشير إلى وصول مستويات التلوث خلال المباراة إلى الدرجة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، رغم احتمال استمرار الأجواء الضبابية.

وقال خبير الأرصاد بيتر مولينكس إن الرياح الشمالية الغربية قد تدفع مزيدا من الدخان نحو شمال شرق الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يكون تأثيره خلال المباراة بالقوة التي يمكن أن تهدد إقامتها.

وأشار خبراء إلى أن هطول الأمطار المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يساعد في خفض كثافة الدخان وتحسين جودة الهواء.

وكانت مدينة ديترويت قد تصدرت قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم بسبب الدخان، بينما اقتربت واشنطن وشيكاغو من مستويات مماثلة، ودعت السلطات السكان إلى تجنب الخروج إلا للضرورة.

وفي كندا، أعلنت السلطات أن أكثر من 200 حريق ما تزال خارج السيطرة، خصوصا في مقاطعة أونتاريو، فيما شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما على الحكومة الكندية، واعتبر انتقال الدخان إلى الولايات المتحدة أمرا غير مقبول.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة تتعرض لهواء ملوث وغير صحي، معلنا أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لمعرفة الإجراءات التي ستتخذها حكومته.