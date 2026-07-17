وكان ميسي قد قاد الأرجنتين، حاملة اللقب، إلى النهائي بعدما صنع هدفي الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

وواصل النجم الأرجنتيني، الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة مشاركة مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد 8 أهداف، تقديم مستويات مميزة رغم بلوغه 39 عاما.

وقال ميرينو، في تصريحات للصحفيين من مركز تدريب المنتخب الإسباني في إيست هانوفر بولاية نيوجيرزي: "إنه تحد هائل، وحافز لا يصدق بالنسبة لي وللمنتخب بأكمله. أن نتمكن من اللعب أمام منتخب مثل الأرجنتين الذي سبق له الفوز بهذا اللقب، يجعل هذه المباراة أكثر أهمية، وأنا سعيد جدا بخوض هذه اللحظة".

ورغم مشاركته غالبا بديلا، لعب ميرينو، لاعب أرسنال الإنجليزي، دورا حاسما في مشوار إسبانيا بتسجيله هدفي الفوز على البرتغال في ثمن النهائي، وعلى بلجيكا في ربع النهائي.

وأضاف: "أملك ثقة كبيرة جدا بنفسي وبقدراتي، وفي كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب أؤمن بأني قادر على إحداث تأثير لصالح المنتخب. لكن بصراحة، لا يهم من سيكون البطل، المهم أن يفوز المنتخب في النهاية".

وتابع: "عندما تحرز لقبا، فإنه يعود للجميع، وليس فقط للاعبين الأحد عشر الذين يبدأون المباراة".

وأشاد ميرينو بموهبة لامين جمال، البالغ من العمر 19 عاما، الذي سيخوض أول مواجهة له أمام ميسي، في لقاء يجمع بين حاضر ومستقبل نادي برشلونة.

ورأى اللاعب الإسباني أن مواجهة الأرجنتين ستكون "مباراة قوية"، مشيرا إلى أن الحكم سيكون مطالبا بـ"التحكم في شدة الالتحامات وتكرارها وعدد الأخطاء".

وأوضح: "كلما تحركت الكرة بيننا بسرعة أكبر، قل الوقت المتاح أمام المنافس لارتكاب الأخطاء".

وأشار ميرينو، الذي قال إنه لا يتذكر بوضوح تتويج إسبانيا الأول بكأس العالم عام 2010، إلى إعجابه بأبطال ذلك المنتخب.

وختم قائلا: "أن نتمكن اليوم من تمثيل بلادنا وأن نكون نحن هؤلاء اللاعبين أنفسهم بالنسبة إلى الأجيال الجديدة، إلى الأطفال الذين يشاهدوننا، فهذا أمر ساحر".