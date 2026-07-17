وكتب الصحفي التركي على حسابه في موقع إكس، الذي يحظى بمتابعة أكثر من مليوني شخص، إن صلاح أبدى استعدادا لتخفيض مطالبه المالية من أجل الانضمام إلى النادي التركي.

وبحسب هذه المعلومات، طلب محمد صلاح في البداية راتبا بقيمة 15 مليون يورو سنويا، لكنه خفض الرقم خلال الاجتماع الأول مع ممثلي نادي بشكتاش.

لكن التطور الأبرز الذي كشفه الإعلامي التركي، هو وصول محامي النجم المصري إلى مدينة إسطنبول، مما يوحي بقرب التوصل لصيغة قانونية لعقد الانتقال.

وأفادت تقارير إعلامية خلال الأسابيع الماضية، بأن أسطورة الدوري الإنجليزي ونجم ليفربول، تلقى عروضا "قوية وضخمة ومغرية" من السعودية على مدى عامين، من أجل إقناعه بالانتقال إلى أحد أندية دوري "روشن".

وكانت الترجيحات تميل بشكل كبير إلى أن السعودية ستكون وجهة صلاح، بعد مغاردرته نادي ليفربول، الذي تألق فيها على مدى 9 أعوام متتالية.

وصرح وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، الجمعة، قائلا :"ما زلنا لا نعرف أين سيلعب صلاح في الموسم المقبل، لكننا قد نعرف ذلك قريبا جدا".

وتسارعت التطورات المتعلقة بمستقبل صلاح بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم، مع خروجه بخسارة مثيرة للجدل أمام الأرجنتين في دور الـ16، صاحبتها اتهامات مصرية للتحكيم، وشهدت مستوى فنيا كبيرا للمنتخب المصري، الذي حافظ على تقدمه على الأرجنتين معظم وقت المباراة.