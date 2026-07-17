ويثير صلاح الكثير من التكهنات بشأن وجهته المقبلة، التي لم تُحسم بعد، لا سيما عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري، الذي تألق معه بشكل لافت، ليقوده إلى بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

ونشر رامي عباس، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، الجمعة: "نحن ما زلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، ولكن قد نعرف ذلك قريبا جدا".

وأضاف: "ليس من أسلوبنا الدخول في نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها لمجرد إثارة الضجة".

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت في الأيام الماضية إلى اهتمام عدد من الأندية في تركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بالحصول على خدمات صلاح، الذي أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول في ختام الموسم المنصرم، بالإضافة إلى ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.

وخاض صلاح 442 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، طوال 9 سنوات قضاها داخل قلعة "أنفيلد"، سجل خلالها 257 هدفا، وقدم 123 تمريرة حاسمة لزملائه.