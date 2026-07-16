وقال كين عقب المباراة :" أتعامل مع الأمر عاما بعام، والمنتخب الوطني هو مصدر فخري وسعادتي".

وأضاف: "هذا ما أحب فعله أكثر من أي شيء آخر. من الواضح أن أربع سنوات مدة طويلة، سأبلغ 33 عاما هذا الصيف، لكن مسيرتي لم تنته أبدا مع وجود ليو (ليونيل ميسي، 39 عاما)، فهو لا يزال يقدم أداء رفيع المستوى".

وتابع قائلا :"لا أريد أبدا أن أضع حدا لهذه الأمور".

وأكد أنه سيتعامل "مع المواقف في وقتها، ولكن ما يهمني حاليا هو تجاوز هذه الخسارة الصعبة".

وكانت نسخة 2026 ثالث بطولة يشارك فيها كين الذي سجل حتى الآن ستة أهداف وصنع هدفا.

ومازال يتبقى لكين مباراة في كأس العالم عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

جدير بالذكر أن كين سيبلغ من العمر 36 عاما في بطولة كأس العالم المقبلة التي تقام في عام 2030.