وردا على سؤال من صحفي في إذاعة "إل أوبسرفادور"، الخميس، عما إذا كان سيتوجه إلى الولايات المتحدة، أجاب ميلي بحزم: "لا، إطلاقا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس (المقر الرئاسي) كما فعلت منذ اليوم الأول".

وعندما سأله الصحفي إن كان ذلك بمثابة "كابالا" (طقس تفاؤلي أو عادة يعتقد أنها تجلب الحظ)، في إشارة إلى الطقوس التي يوليها الأرجنتينيون أهمية كبيرة ويسعون إلى تكرارها، خصوصا في كرة القدم، حتى لا تنكسر سلسلة الحظ أو الانتصارات، أجاب ميلي باقتضاب: "نعم".

وأوضح لاحقا أنه يتابع مباريات منتخب "ألبيسيليستي" في قاعة السينما داخل مقر أوليفوس الرئاسي برفقة شقيقته كارينا، الأمينة العامة للرئاسة.

وكشف أيضا عن طقس آخر يعتبره جالبا للحظ خلال هذه النسخة من كأس العالم، إذ سيشاهد المباراة مرتديا سترة سميكة تابعة لشركة النفط "واي بي إف"، كان يرتديها خلال مباراة الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي، التي انتهت بفوز منتخب بلاده 3-1.

وقال الرئيس: "بما أن الطقس كان باردا، إذ إن الأرجنتين تعيش حاليا فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، ولأنني لا أشغل التدفئة، فقد استخدمت سترة شركة النفط، وبفضلها شعرت بدفء شديد يوم مباراة سويسرا".

وأضاف: "عندما خلعتها تلقينا هدفا، فأعدت ارتداءها ولم أخلعها بعد ذلك".

وفازت الأرجنتين بعد معاناة على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد التمديد في الدور ربع النهائي.

ومن جهته، سيحضر ملك إسبانيا فيليبي السادس المباراة النهائية، الأحد، في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك، بحسب ما أعلن القصر الملكي الإسباني، الأربعاء، غداة فوز المنتخب الإسباني على فرنسا 2-0 في الدور نصف النهائي. وسترافقه زوجته ليتيسيا وابنتاه الأميرتان ليونور وصوفيا.

كما سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة النهائية، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس.

وقالت كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي: "إن حضوره سيتوج ما كان أكثر بطولات كأس العالم متابعة وأمنا ونجاحا في تاريخ الولايات المتحدة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في أواخر يونيو أن الرئيس الأميركي سيسلم الكأس في ختام المباراة على ملعب "ميتلايف".