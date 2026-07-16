وكان ستارمر قد تابع المباراة أثناء سفره بالقطار إلى أوكرانيا في آخر زيارة خارجية له خلال فترة رئاسته للحكومة، وأيد دعوة وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل لفيفا إلى التحقيق في القواعد التي ربما تم انتهاكها.

وبعد فوز الأرجنتين على إنجلترا بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت توترا في بعض فتراتها بمدينة أتلانتا، الأربعاء، رفع عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني لافتة كتب عليها: "لاس مالفيناس أرجنتينية"، وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.

وعندما سئل المتحدث باسم ستارمر عن الفريق الذي سيدعمه في النهائي، قال: "رئيس الوزراء يتمنى التوفيق لكلا المنتخبين، وخاصة إسبانيا".

ورداً على سؤال بشأن موقف ستارمر من اللافتة، قال المتحدث: "قد لا يكون كأس العالم من نصيبنا، لكن جزر فوكلاند بالتأكيد بريطانية. موقفنا لم يتغير. حق تقرير المصير يعود لسكان الجزر، والتزامنا تجاه جزر فوكلاند لن يتزعزع أبدا"، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وأضاف: "بشكل عام، فإن أي إجراء محتمل هو شأن يخص فيفا، لكن كأس العالم كان بطولة رائعة، وقد أكدنا طوال الوقت أن السياسة يجب أن تبقى خارج كرة القدم".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وصف وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل اللافتة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بأنها "انتهاك صارخ للقواعد التي تحظر النشاط السياسي في كرة القدم".

وأضاف: "أحد المبادئ الأساسية لكأس العالم هو الفصل بين السياسة وكرة القدم. والأمر الآن أصبح من اختصاص فيفا، وأتوقع أن يجري الاتحاد الدولي تحقيقا شاملا".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن ستارمر يؤيد تصريحات كايل الداعية إلى فتح تحقيق من جانب الفيفا.