وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم لـ"رويترز" إن من المتوقع أن يكون اللاعبان جاهزين لمباراة الأحد، وإن تدريبهما المنفصل كان إجراء احترازيا في إطار إدارة الأحمال البدنية.

وكان مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي قد صرح بعد فوز إسبانيا على فرنسا في الدور قبل النهائي أن بورو يعاني من بعض الآلام.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "رويترز" إلى أن الظهير يعاني من شد في عضلات الفخذ الخلفية، لكن الإصابة لا تعتبر خطيرة.

أما حالة يامال فتبدو أقل إثارة للقلق. وقال دي لا فوينتي بعد مباراة فرنسا إن اللاعب الشاب "لا يعاني من أي شيء"، لكن آثار التحامه مع لوكا ديني وتيو هرنانديز كانت واضحة في اليوم التالي، إذ عانى من آلام وكدمات جراء المباراة الشاقة.

وتتمثل أولوية إسبانيا في ضمان أن يكون جمال وبورو وبقية أعضاء الفريق في أفضل حالة بدنية ممكنة استعدادا للنهائي.

أما بالنسبة لبقية الفريق، فقد مرت دقائق المران المفتوح أمام وسائل الإعلام من دون أي حوادث، وبدا اللاعبون مسترخين ومتفائلين رغم الرطوبة ودرجات الحرارة التي بلغت حوالي 30 درجة مئوية.

وتحظى إسبانيا بثلاثة أيام للتأقلم مع الحرارة والرطوبة قبل خوض مباراتها الثانية فقط في الهواء الطلق خلال البطولة.