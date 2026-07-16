وتأهل منتخب إسبانيا للمباراة النهائية بعد فوزه على فرنسا 2-0، في قبل النهائي، ليواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي أبدى بين شوطي المباراة، استياءه من الطريقة التي يضغط بها فريقه في المباراة، وجاء ذلك بعد وقت قصير من تقدم المنتخب الإسباني بهدف من ضربة جزاء عبر ميكيل أويارزابال.

كما انتقد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ضغط الفريق الفرنسي، حيث وصف أداء فريقه بالضعيف وغير المنظم، وهو الأمر الذي لم يلق استحسان بعض زملائه في الفريق

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن اللاعبين قالوا له إنه لا يتحدث بتلك الطريقة إلا حينما يواجه صعوبات على أرض الملعب.

وقدم منتخب إسبانيا أداء أفضل في المباراة وتفوق بشكل كبير على منافسه، حيث نجح في الاستحواذ وفرض سيطرته ومحاصرة المنتخب الفرنسي داخل منطقة جزاءه، مما تسبب في تعطيل الهجوم الفرنسي، أحد أقوى فرق المونديال، واعترف ديديه ديشان، المدير الفني للفريق بعد المباراة قائلا: "كنا أقل كفاءة فنية ، كان هذا خطأنا".