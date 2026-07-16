وبمجرد إعلان تأهل الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2026 من ملعب أتلانتا، خطف ليونيل ميسي الأنظار باحتفال أعاد إلى الأذهان الاحتفال التاريخي للأسطورة الراحل دييغو مارادونا أمام إنجلترا في مونديال 1986.

ففي الوقت الذي احتفل فيه مارادونا داخل غرف الملابس عاري الصدر، اختار ميسي توجيه رسالة مباشرة من داخل الملعب وأمام آلاف المشجعين في المدرجات، رافعا يديه ليشير إلى زملائه، مؤكدا أن الفوز لم يكن فرديا، بل كان جهدا جماعيا، قبل أن يشارك الجماهير هتافهم الشهير: "الجميع كلنا معا".

وهتف آلاف المشجعين في المدرجات عقب هذا التأهل التاريخي إلى النهائي قائلين: "يدا بيد مع ليونيل ميسي، سنذهب جميعا في جولة النصر".

وفي هذه المباراة، ظهرت بوضوح ملامح الهوية الكروية الأرجنتينية التي نشأت في الملاعب الرملية البسيطة، حيث يظل القميص رقم 10 الملهم الأول للاعبين.

ورغم أن ميسي لم يسجل في شباك إنجلترا أو يراوغ نصف الفريق على طريقة مارادونا، فإنه قاد المنتخب بالكبرياء نفسه والروح القتالية العالية.

وكان الشوط الأول صعبا على ميسي بسبب الرقابة اللصيقة والضغط الإنجليزي القوي، لا سيما من اللاعب إليوت أندرسون، ما تسبب في خسارته بعض الكرات وتعرضه لتدخلات قوية. واستمر هذا الوضع حتى بادرت إنجلترا بالتسجيل، لتبدأ بعدها انتفاضة رجال المدرب ليونيل سكالوني، الذين أظهروا شخصية قوية لقلب الموقف.

ومع زيادة الضغط الهجومي ودخول لاوتارو مارتينيز ليلعب إلى جانب جوليان ألفاريز، وجد ميسي المساحة الكافية في الجهة اليمنى ليصنع هدفين حاسمين. جاء الأول بتمريرة ذكية إلى إنزو فرنانديز، الذي سدد الكرة بدقة وسط زحام المدافعين، بينما جاء الثاني بلمحة عبقرية عندما مرر الكرة ببراعة إلى مارتينيز، الذي اخترق دفاع منتخب إنجلترا بقيادة مدربه توماس توخيل ووضعها في شباك الحارس جوردان بيكفورد، الذي بدا حتى تلك اللحظة سدا منيعا.

وأعاد هذا الأداء الهجومي إلى الأذهان تصريحا قديما لمارادونا قبل مواجهة إنجلترا في الماضي، عندما قال: "نلعب الكرة على الأرض ونحافظ على السيطرة، فهذه هي طريقتنا دائما، ولا يمكننا تغيير أسلوبنا لمجرد أننا نواجه إنجلترا". وهذا تماما ما نفذه ميسي ورفاقه في الشوط الثاني، حيث فرضوا أسلوبهم الهجومي وأجبروا الإنجليز على التراجع التام.

ومع تراجع المنافس، أظهر لاعبو الأرجنتين مهاراتهم الفردية العالية في التمرير والمراوغة داخل منطقة الجزاء لتهديد المرمى باستمرار. وبعد إدراك التعادل، بدا واضحا أن الفريق استعاد الروح القوية التي ظهر بها في نهائي مونديال قطر أمام فرنسا، وضد البرازيل في تصفيات مونديال 2026.

وهذه الروح هي الغريزة الفطرية التي يتربى عليها اللاعب الأرجنتيني منذ الصغر، وهو ما عبر عنه مارتينيز عقب اللقاء قائلا: "منذ اشترى لي والدي حذائي الأول، وأنا أحلم بتسجيل هذا الهدف".

وبعد المباراة، صرح المدرب سكالوني والدموع في عينيه: "نحن فريدون، وهذا ليس غرورا بل نابع من القلب".

وعقب صافرة النهاية، احتفل ميسي طويلا مع زملائه، ورفض أن تنصب التحية عليه وحده، ثم جلس على عشب الملعب مستمتعا باللحظة.

وفي عمر 39 عاما، يستعد ميسي لخوض نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته، بعد خسارة نهائي 2014 وفوزه بلقب 2022.

وعبر ليونيل ميسي عن سعادته، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "اللعب في نهائي كأس العالم نسختين متتاليتين أمر جنوني. هذا الفريق لا يصدق، ورغم صعوبة المباراة اليوم، فإننا واصلنا القتال بأسلوبنا الخاص، ونحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز".

وتستعد الأرجنتين الآن لخوض المباراة النهائية، يوم الأحد، أمام إسبانيا في نيوجيرسي، وهي مواجهة خاصة جدا لميسي، بالنظر إلى بداية مسيرته الطويلة هناك عبر بوابة برشلونة.

ومهما تكن نتيجة المباراة المرتقبة، فقد أثبتت الأرجنتين مجددا أن قوتها تكمن في ذلك الشغف المتوارث الذي يربط مارادونا بميسي، والذي يبدأ دائما بحلم طفل صغير يركض خلف الكرة ويتمنى ارتداء القميص رقم 10.