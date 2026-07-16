وكتبت انتفاضة المنتخب الأرجنتيني، أمس الأربعاء، أمام إنجلترا في الدور قبل النهائي لكأس العالم، بعدما كان متأخرا بهدف نظيف في وقت متأخر قبل أن يفوز 2 - 1، فصلا جديدا إلى القائمة الطويلة من الأحداث الدرامية التي صنعها حامل اللقب، والذي سيلعب الآن ضد إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

ومن بين تلك اللحظات، عودتان مثيرتان في الأدوار الإقصائية، حيث قلب المنتخب الأرجنتيني تأخره بنتيجة صفر - 2 أمام مصر، ثم تأخره صفر - 1 أمام إنجلترا.

وفيما يلي أبرز لحظات تألق الأرجنتين في الدقائق الأخيرة خلال كأس العالم:

22 يونيو: ميسي يحسم الفوز في دور المجموعات

الدقيقة: الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

النتيجة النهائية: الأرجنتين 2، النمسا صفر.

في المباراة الثانية بدور المجموعات، لم تكن النتيجة مهددة بشكل كبير، إذ كان المنتخب الأرجنتيني متقدما بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما تابع ليونيل ميسي تسديدته المرتدة وسدد كرة قوية بين ثلاثة مدافعين، ليضيف هدف الاطمئنان ويحسم الفوز.

27 يونيو: ميسي يسجل هدفا في الدقائق الأخيرة مرة أخرى

الدقيقة: 80.

النتيجة النهائية: الأرجنتين 3، الأردن 1.

كان المنتخب الأرجنتيني متقدما 2 -1 في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وحصل ليونيل ميسي، الذي شارك في المباراة بديلا، على ركلة حرة من مسافة 25 ياردة. ورأى فجوة في الحائط البشري لمدافعي الأردن، وسدد كرة منخفضة سكنت الشباك، ليحسم الانتصار.

3 يوليو: مارتينيز وهدف عكسي أمام كاب فيردي

الدقيقة: الثانية من الوقت بدل الضائع، ثم الدقيقة 111.

النتيجة النهائية: الأرجنتين 3، كاب فيردي 2.

كانت أول مباراة في الأدوار الإقصائية مليئة بالإثارة، حيث احتاجت الأرجنتين إلى هدفين في الوقت الإضافي لتتجاوز مفاجأة البطولة، منتخب كاب فيردي.

وسجل ليساندرو مارتينيز هدف التقدم بنتيجة 2 - 1 في الدقيقة 92، قبل أن يقدم ميسي كرة مثالية من ركلة ركنية تحولت إلى هدف عكسي في الدقيقة 111، ليمنح الأرجنتين الفوز 3 - 2.

7 يوليو: العودة بثلاثة أهداف أمام المنتخب المصري

الدقيقة: 79 و83 والثانية من الوقت بدل الضائع.

النتيجة النهائية: الأرجنتين 3، مصر 2.

كان يبدو أن المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، في طريقه للخروج من دور الـ16 بعدما تقدمت مصر 2 - صفر قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

لكن أكبر عودة في البطولة حدثت، بعدما سجل كريستيان روميرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، ثم أدرك ميسي التعادل بعد أربع دقائق فقط، قبل أن يحرز إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

11 يوليو: هدفان متأخران أمام سويسرا

الدقيقة: 112 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

النتيجة النهائية: الأرجنتين 3، سويسرا 1.

كان المنتخب السويسري يلعب بعشرة لاعبين، لكنه أجبر الأرجنتين على اللجوء إلى الوقت الإضافي في دور الثمانية.

وفي النهاية، نجح المنتخب الأرجنتيني في كسر التعادل، بعدما سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم في الدقيقة 112، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة، ليتأهل حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي بالفوز 3- 1.

15 يوليو: عودة أخرى تحمل الأرجنتين إلى النهائي

الدقيقة: 85 والثانية من الوقت بدل الضائع.

النتيجة النهائية: الأرجنتين 2، إنجلترا 1.

سجل إنزو فرنانديز هدفا في الدقيقة 85، وأضاف لاوتارو مارتينيز هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وصنع ميسي الهدفين، ليقلب المنتخب الأرجنتيني تأخره بهدف نظيف أمام المنتخب الإنجليزي إلى فوز 2 - 1، ويتأهل إلى نهائي كأس العالم.

وبفضل هذين الهدفين، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 11 هدفا سجلها بداية من الدقيقة 79 أو بعدها خلال هذه البطولة، في رقم يعكس قدرته الاستثنائية على حسم الأمور في الأوقات الحاسمة.