وكما فعل حراس مرمى آخرون من قبل، وضع بيكفورد قطعة من الورق على زجاجة المياه الخاصة به، تضمنت ملاحظات مطبوعة حول الطريقة التي يسدد بها لاعبو الأرجنتين ركلات الترجيح في حال اللجوء إليها، وهو ما لم يحدث، إذ قلب المنتخب الأرجنتيني تأخره وفاز 2-1 في الوقت بدل الضائع، وعثر لاعبوه على الزجاجة عقب صافرة النهاية.

وضحك ليونيل ميسي وزملاؤه أثناء تفحصهم الملاحظات الموجودة على الزجاجة، قبل أن يتناقل اللاعبون الزجاجة بينهم.

ونشر لويس مارتن، مدرب اللياقة البدنية للمنتخب الأرجنتيني، صورة من الواقعة عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "يا لها من خسارة أننا لم نمتلك الخطة نفسها".

وحذف مارتن المنشور لاحقا، لكن الصور ومقطع الفيديو كانا قد انتشرا بالفعل على نطاق واسع، وأصبحا حديث مواقع التواصل الاجتماعي.