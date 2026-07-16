وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن منتخب الأرجنتين أصبح سادس فريق يفوز بكأس العالم ويتأهل للمباراة النهائية في النسخة التالية، وكرر إنجازا حققه قبل 36 عاما.

وأضاف أن هذه القائمة تضم كلا من إيطاليا في مونديالي (1934 و1938)، والبرازيل في (1958 و1962)، والأرجنتين في (1986 و1990)، والبرازيل في (1994 و1998)، وفرنسا في (2018 و2022).

من جانبها ذكرت شبكة سكواكا في إحصائية لها أن منتخب الأرجنتين أصبح أكثر فريق يحقق انتصارات في مباريات الدور قبل النهائي لكأس العالم.

وأشارت إلى أن التانغو فاز على أميركا 6-1 في قبل نهائي مونديال 1930، وهزم بلجيكا 2-0 في مونديال 1986 وتغلب بركلات الترجيح على إيطاليا وهولندا في مونديالي 1990 و2014، وتفوق على كرواتيا بثلاثية في قبل نهائي مونديال 2022، وأخيرا فاز 2-1 على إنجلترا.

وبتأهله لنهائي مونديال 2026، يتفوق المنتخب الأرجنتيني على نظيره الإنجليزي لثالث مرة في المواجهات المباشرة بينهما في كأس العالم، وذلك بعد تفوقه بنتيجة 2-1 في مونديال 1986 والفوز بركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية لمونديال 1998.

في المقابل، فازت إنجلترا بثلاث مباريات في نسخ 1962 و1966 و2002.