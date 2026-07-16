وقال توخيل: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأننا كنا قريبين للغاية من تحقيق الفوز، لكننا تراجعنا كثيرا بعد التقدم بهدف، وسمحنا للمنافس بالمزيد من الفرص سواء بالكرات العرضية أو التسديدات".

وأضاف المدرب الألماني: "كنا قريبين من التأهل، لكن لم نحافظ على مستوانا بعد الهدف".

وبشأن تبديلاته في المباراة، قال: "دفعت أيضا بعناصر هجومية لمساعدة باقي اللاعبين، ولكن تعرضنا لخطورة مباشرة لذا قررت الاعتماد على 5 مدافعين لأن المساحات بين الخطوط كانت واسعة للغاية".

وشدد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي: "بالطبع المسؤولية تقع على المدرب، فإذا لم تكن الأمور على ما يرام، فإنه يعني أننا أخطأنا".

وواصل: "نعم.. فكرنا في تسجيل هدف ثان، ولكن هذا لا يبقى متاحا إذا لم نستحوذ على الكرة. وللأسف لم ننجح في الخروج بها من خارج منطقة جزاءنا".

وكرر: "بالطبع كنا نريد تعزيز تقدمنا بهدف ثان، ولكن لا أشعر أننا كنا سنستفيد من التبديلات الهجومية، لذا حافظنا على خطة 4 / 4 / 2، ولكن كنا سلبيين للغاية".

وأضاف توخيل: "أتقبل الجدل المثار بعد الخسارة، وسأجد ملايين المدربين بعد المباراة الذين يعرفون الأمور أكثر مني، بإمكانكم مناقشة قراراتي مع مليون مدرب، ولكن على أرض الملعب، أكون مطالبا باتخاذ قرار".

وقال أيضا: "لست نادما على شيء، لقد بذل الفريق كل ما في وسعه، وكنا قريبين جدا من الفوز والتأهل، وتقدمنا بهدف عن جدارة واستحقاق، ولعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا بل أعتبرها أفضل مباراة لنا وسط هذه الظروف، وكان الفريق في قمة مستواه، لكن لم نحسم المباراة، ولا أشعر بأي ندم".

واستطرد: "لاحظتم جميعا الروح المعنوية العالية للفريق والأداء الجماعي له طوال المباراة، لقد خضنا مواجهات صعبة في درجة حرارة عالية وعلى مرتفعات شاهقة ووسط رحلات سفر طويلة، ولعبنا بنقص عددي، وتغلبنا على كل هذه العقبات".

وختم توخيل تصريحاته بالقول: "ليس الوقت المناسب لتحليل مشوارنا في البطولة، لقد ودعنا لأننا خسرنا مباراة حاسمة".