وقال كين في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "أنا حزين للغاية على الفريق والجهاز الفني وجماهيرنا، بعدما قدمنا أداء جيدا في معظم فترات المباراة".

وأشار نجم بايرن ميونخ الألماني إلى أنه "عندما تقدمنا بهدف نظيف، اكتفينا بالحفاظ على النتيجة فقط، وهذا لا يكفي في مباراة بهذا المستوى، لقد بذلنا جميعا أقصى جهد لدينا، ولكننا خسرنا بسيناريو محبط للغاية".

وأضاف: "لعبنا مباريات رائعة في هذه البطولة، وتأهلنا لقبل النهائي مرة أخرى، وكنا قريبين للغاية من الفوز، ولكن علينا إيجاد القطعة المفقودة في المراحل النهائية والحاسمة".

وانتقل قائد منتخب إنجلترا للإشادة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع هدفي منتخب بلاده، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "إنه من أفضل لاعبي العالم، حاولنا إيقافه لأكبر قدر ممكن، ولكنه كان يعود للحياة في كل مرة يلمس الكرة، وكان مميزا للغاية في العرضيات".

وختم كين تصريحاته بالقول: "الكل سيتحدث عن المدرب وقراراته واللاعبين، ولكن بذلنا قصارى جهدنا، وكنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول للنهائي، ولكننا لم ننجح لأسباب يجب أن نحللها ونفسرها، ونبحث عن حلول لها".