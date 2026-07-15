وصنع ميسي هدفي منتخب بلاده لزميليه إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، ليمنح الأرجنتين فوزا قاتلا بعد تقدم المنتخب الإنجليزي بهدف أنطوني جوردون في الدقيقة 55.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي إلى اختيار ميسي ليفوز بجائزة رجل المباراة.

كما كشفت إحصائية أخرى أن قائد منتخب الأرجنتين نجم إنتر ميامي الأميركي أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بالدور قبل النهائي لكأس العالم، بعمر 39 عاما و21 يوما.

وأضافت الإحصائية أيضا أن نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا ارتفعت بصمته التهديفية إلى 33 هدفا في كأس العالم، حيث يتصدر قائمة الهداف التاريخي بـ 21 هدفا إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة في 6 مشاركات مونديالية.

ويستعد ميسي لظهوره الثالث في نهائي كأس العالم حيث خسر أمام ألمانيا بنتيجة صفر - 1 في مونديال 2014 بالبرازيل، وشارك في الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3 - 3 في الوقتين الأصلي والإضافي بالنسخة الماضية 2022 في قطر.

أرقام ميسي القياسية في كأس العالم

- أحكم ميسي قبضته على صدارته التاريخية كأكثر من صنع أهدافا في تاريخ كأس العالم برصيد 12 هدفا.

- انفرد ميسي بالرقم القياسي كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال خلال آخر 60 عاما، متخطيا جميع الأساطير "10 أهداف".

- بات ميسي ثالث لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات (2014، 2022، 2026)، ليعادل الإنجاز التاريخي للبرازيلي كافو.

- عزز ميسي رقمه القياسي التاريخي كأكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، مسجلا مباراته رقم 33 في البطولة.

- حسم ميسي أول مواجهة تاريخية أمام إنجلترا في مسيرته، لينجح في تدوين اسمه كقائد لأول فوز للأرجنتين على إنجلترا في الوقت الأصلي بكأس العالم منذ مواجهتهما بدور الثمانية لمونديال 1986 الشهيرة بـ"مباراة مارادونا".