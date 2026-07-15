وكتبت فيلارويل عبر منصة "إكس"، قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق المباراة المقررة الأربعاء في أتلانتا: "غدا سنلعب أمام القراصنة الذين استولوا على أرضنا".

وأضافت: "لن أكون مجاملة سياسيا أو باردة المشاعر. فالمواجهة أمام الإنجليز تعني دائما أكثر من مجرد مباراة. إنها جزر مالفيناس، ودييغو (مارادونا)، وآخر كأس عالم لليو (ميسي)، وهي أيضا فرصة لوقف الغزاة".

وتابعت: "هيا يا أرجنتين! لأننا سنواصل المطالبة بما هو حق لنا حتى آخر نفس".

واكتسبت المواجهات بين المنتخبين أبعادا سياسية منذ الحرب التي اندلعت بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982 بسبب جزر فوكلاند، التي تسميها الأرجنتين "جزر مالفيناس".

وقُتل نحو ألف شخص خلال الحرب، ولا تزال جزر فوكلاند، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، إقليما بريطانيا ما وراء البحار، وهو الوضع القائم منذ عام 1833.وشارك والد فيلارويل في تلك الحرب.

وكان دييغو مارادونا قد قال عقب فوز الأرجنتين الشهير على إنجلترا بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العالم 1986، في المباراة التي شهدت تسجيله هدف "يد الرب" الشهير، إن ذلك الانتصار كان أيضا تكريما لضحايا الحرب في الأرجنتين.

وكان سكالوني قد قال الثلاثاء: "إنها مباراة كرة قدم، ويجب أن نبقي الأمور منفصلة. ما علاقة لاعبي اليوم بما حدث قبل سنوات طويلة جدا؟ لقد كانت فترة حزينة، ونتذكرها بالطبع، لكن سيكون من الخطأ تماما إدخالها في أجواء المباراة".