وقال متحدث باسم شرطة كتالونيا "موسوس ديسكوادرا" لوكالة فرانس برس: "وقعت محاولة" سطو مسلح "في مسكن بمدينة إسبلوغيس دي يوبريغات" في ضواحي برشلونة، موضحا أنه لا يمكن الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظا على خصوصيته.

وبحسب صحيفة "لا فانغوارديا" الكاتالونية، فإن المنزل يعود إلى يامال، مشيرة إلى أن شخصين ملثمين تسلقا جدار المنزل، قبل أن يلوذا بالفرار بعدما فوجئا بعناصر الأمن الخاص.

ووقعت محاولة السطو عند الفجر، بعد ساعات من المباراة التي أقصى خلالها المنتخب الإسباني نظيره الفرنسي، بفضل ركلة جزاء حصل عليها لامين يامال ونفذها ميكيل أويارسابال بنجاح في الدقيقة 22، قبل أن يضيف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وأشارت "لا فانغوارديا" إلى أن ملكية المنزل كانت تعود سابقا إلى المدافع الدولي السابق جيرار بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، عندما كانا يعيشان معا في برشلونة.

كما أعلنت الشرطة الكتالونية فتح تحقيق في عملية "سرقة بالعنف" أخرى استهدفت منزلا في المدينة نفسها، بالقرب من منزل يامال.

وتُعد عمليات السطو على منازل لاعبي كرة القدم، خصوصا في العاصمة مدريد، أمرا شائعا، إذ كان عدد من اللاعبين ضحايا لها خلال السنوات الأخيرة، بينهم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي رودريغو وداني كارفاخال.