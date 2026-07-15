وتحولت منطقة "أندرغراوند أتلانتا" إلى مركز لتجمع الجماهير، حيث رُفعت صور أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، فيما انتشرت أعلام المنتخب وقمصانه وسط حضور جماهيري كثيف.

وشهدت المسيرة رفع أعلام تشير إلى جزر فوكلاند، في خطوة أعادت إلى الواجهة الخلاف التاريخي بين الأرجنتين وبريطانيا بشأن السيادة على الجزر.

وبحسب تقارير إعلامية، حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدخال هذه الأعلام إلى الملعب، تجنبا لإثارة التوتر بين جماهير المنتخبين.

وصنفت السلطات الأميركية مواجهة إنجلترا والأرجنتين بأنها "الأعلى خطورة" في البطولة، عقب اجتماعات أمنية شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والشرطة المحلية، ومسؤولو "فيفا".

وقررت السلطات تخصيص مداخل منفصلة لجماهير المنتخبين، مع تشديد إجراءات التفتيش وتعزيز الانتشار الأمني في محيط الملعب والمناطق المتوقع اختلاط المشجعين فيها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تداول مقاطع مصورة لمشادات واشتباكات بين مشجعين من المنتخبين في أتلانتا، إلى جانب وقوع شجار محدود بين مجموعتين من المشجعين الأرجنتينيين.

ورغم دعوات مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، إلى الهدوء، تتخوف السلطات من أن تضفي الحساسية التاريخية بين البلدين أبعادا إضافية على المواجهة المرتقبة داخل المدرجات وخارجها.