وبحسب التقارير قد تصل مدة الاستراحة بين شوطي المباراة إلى 30 دقيقة وفق التوقعات، فيما تشير أقل التوقعات إلى أنها قد تصل 20 دقيقة، بدل المعتمد حاليا وهو 15 دقيقة لاستراحة ما بين الشوطين، للمباراة التي ستنظم في ملعب إيست راذرفورد في ولاية نيوجيرسي الأميركية، بمشاركة المنتخب الإسباني والمنتخب الفائز من لقاء إنجلترا والأرجنتين.

ويعود سبب تغيير المدة، إلى العرض الذي سيُنظم خلالها وسيشارك فيه عدد من نجوم الغناء، بينهم مادونا، وشاكيرا، وجاستن بيبر، وفرقة كولدبلاي، وفرقة كيه-بوب "بي تي إس" من كوريا الجنوبية.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه يجوز تعديل مدة الاستراحة بين الشوطين بموافقة حكم المباراة.

وسيكون هذا العرض بين الشوطين، هو الثاني في المباراة النهائية، بعد الحفل الختامي للمونديال الذي ينطلق قبل بداية المباراة، وسيشهد عروضا لكل من لورا باوزيني، ونيكول شيرزينغر، وروبي ويليامز، إلى جانب صانع المحتوى على يوتيوب "أي شو سبيد"، كما سيشارك الممثل الأميركي توم كروز خلال الحفل.

وسبق لـ"الفيفا" أن استحدثت استراحة خفيفة مدتها 3 دقائق أثناء المباراة، بهدف شرب الماء والترطيب والتقاط الأنفاس، فيما تشير الأرقام إلى تحقيق عوائد مالية كبيرة من الإعلانات خلال هذه الاستراحة المستحدثة.