وفي تصريحات تلفزيونية قال ديشان: "بالتأكيد لاعبونا محبطون، ولكن نعترف بأننا كنا أقل فنيا، وارتكبنا أخطاء".

وتساءل المدرب الفرنسي: "ولكن هل كان الحكم على مستوى إدارة مباراة في قبل نهائي كأس العالم... لن أجيب على هذا السؤال بعد عدد من القرارات العكسية".

واستدرك: "لكن السبب الأساسي في الخسارة هو أننا كنا أقل من المستوى المطلوب وارتكبنا أخطاء فنية، وتمريرات كان من الممكن أن تؤدي إلى فرص".

وأشار مدرب منتخب الديوك إلى أن "الخسارة في المراحل المتقدمة بالبطولات الكبرى تكون مؤلمة، والآن علينا التركيز على مباراة الميدالية البرونزية، ولا أريد التقليل مما حققنا، لكن في هذه المباراة، كان منتخب إسبانيا أفضل وقدم أداء مميزا".

وتابع قائلا: "لا أفكر في نفسي، لقد جهزنا أنفسنا للمباراة، وكان هدفنا بذل أقصى جهد ممكن للوصول للمباراة النهائية، ولكن لم يحالفنا التوفيق، ونشعر بخيبة أمل كبيرة".

وختم ديشان تصريحاته بالقول: "افتقرنا إلى الدقة الفنية والحيوية، والمنتخب الإسباني مميز للغاية في إحباط الهجمات بالتوقع والتمريرات والاستحواذ، كنا نتمنى أن نخلق لهم المزيد من المشاكل الهجومية".