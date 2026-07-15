وصرّح مبابي عبر قناة "إم 6" الفرنسية عقب اللقاء: "لم نقدم الأداء المطلوب سواء فنيا أو تكيتيكيا أو المستوى العام، وعندما لا تقدم الأداء الجيد في قبل نهائي كأس العالم، فلا يمكن أن تفوز".

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني: "لقد التزم المنتخب الإسباني بخطة لعبه المشهور بها، فهم فريق يحب فرض إيقاعه بالاستحواذ، بينما خططنا للضغط عليهم في نصف ملعبهم لكسر إيقاعهم، ولكن لم ننجح في ذلك، بل ارتكبنا مشكلات فنية كثيرة، ولم نقدر على تشكيل خطورة عليهم عندما احتجنا إلى ذلك".

وواصل قائد منتخب الديوك قائلا: "لقد تركناهم يتحكمون بإيقاع المباراة، وأخفقنا في تعديل الكفة، ومع الضغط العالي في بداية المباراة وجدنا أنفسنا دائما ثلاثة لاعبين ضد اثنين في خط الوسط، وهذا أمر صعب أمام إسبانيا".

وتابع قائلا: "لقد لعب فابيان رويز ورودري بأريحية كبيرة، وافتقرنا إلى التواصل الجماعي في الضغط، وكان علينا أن نستغل القدرات الفردية ونجبرهم على الركض، فهم فريق لا يحب الركض بدون الكرة".

وأشار إلى أنه: "عند استعادة الكرة منهم، لم نكن مميزين فنيا في التمريرات الأولى واللمسة الأولى بدرجة ترقى لمباراة في قبل نهائي كأس العالم، كل هذه الأسباب كانت وراء الخسارة".

وشدد مبابي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة مثل أي مواطن ومشجع فرنسا، لأن الوصول لنهائي كأس العالم كان حلمنا، وفرصة جديدة لصناعة التاريخ، إنها خيبة أمل كبيرة لا يمكن وصفها بالكلمات".

وختم تصريحاته قائلا: "يجب أن ننهض مجددا، سنحصل على إجازة ونتطلع للأمام، لأن كرة القدم لا تنتظر أحدا، بل ينتظرنا ارتباطات أخرى مع أنديتنا والمنتخب الوطني".