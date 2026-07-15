وكتب ماكرون عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "أهنئ إسبانيا على التأهل للمباراة النهائية، وأشكر منتخب فرنسا على تمثيله لنا بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "بالتأكيد هذه الخسارة مؤلمة، ولكن لدينا فريق واعد وشاب، وينتظره مستقبله مشرق للغاية".

ويتطلع المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني بعد الفوز بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا بالفوز 1 - صفر على هولندا في النهائي.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وإنجلترا مساء اليوم الأربعاء، حيث يسعى "راقصو التانغو" لمواصلة المشوار نحو اللقب الرابع، بينما يحلم الإنجليز بلقب ثان بعد التتويج بكأس العالم في عام 1966.

وأحرز ميكيل أويارزابال (22 من ركلة جزاء) وبيدرو بورو (58) هدفي إسبانيا التي أطاحت بـ"الزرق" في ثلاث بطولات مختلفة تواليا، بعد كأس أوروبا 2024 (2-1) ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2005 (5-4).

وحرمت إسبانيا فرنسا من فك عقدة قبل النهائي للعام الثالث على التوالي في سعيها إلى اللقب بعد مونديال 1998 على أرضها على حساب البرازيل و2018 في روسيا على حساب كرواتيا، علما أنها خسرت نهائي النسخة الأخيرة أمام الأرجنتين.