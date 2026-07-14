وسجل ميكيل أويارزابال (22 من ركلة جزاء) وبيدرو بورو (58) هدفي إسبانيا التي أطاحت بـ"الزرق" في ثلاث بطولات مختلفة تواليا، بعد كأس أوروبا 2024 (2-1) ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 (5-4).

وينتظر الإسبان في المباراة النهائية المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأرجنتين حاملة اللقب ضد إنجلترا، مساء الأربعاء.

ويسعى المنتخب الإسباني لتحقيق لقبه الثاني بعد التتويج بكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا بالفوز 1 - صفر على هولندا في النهائي.

وحرمت إسبانيا فرنسا في فك عقدة قبل النهائي للعام الثالث على التوالي في سعيها إلى اللقب بعد مونديال 1998 على أرضها على حساب البرازيل و2018 في روسيا على حساب كرواتيا، علما أنها خسرت نهائي النسخة الأخيرة أمام الأرجنتين.

وفشلت فرنسا التي خاضت نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخها ولا يتفوق عليها سوى ألمانيا (12 مرة)، في أن تحذو حذو البرازيل وألمانيا اللتين بلغتا ثلاث مباريات نهائية متتالية.

وحققت إسبانيا التي خاضت دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخها بعد 2010، فوزها التاسع عشر في 39 مواجهة ضد فرنسا مقابل سبعة تعادلات و13 خسارة، بينها ثمانية انتصارات في آخر 11 مباراة (تعادل واحد وخسارتان).

كما ردّ الإسبان اعتبارهم من الخسارة 1 - 3 أمام فرنسا في دور الـ16 لمونديال 2006 الذي أقيم في ألمانيا.

وينتظر المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين وصيف مونديال 2022، الخاسر من مواجهة الأرجنتين ضد إنجلترا للتنافس على الميدالية البرونزية منتصف ليل السبت المقبل.