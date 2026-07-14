وسجل ميكل أويارزابال (22) وبيدرو بورو (58) هدفي إسبانيا التي أطاحت بـ"الزرق" في ثلاث بطولات مختلفة تواليا، بعد كأس أوروبا 2024 (2-1) ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 (5-4).

وتلتقي اسبانيا في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرسي مع الأرجنتين حاملة اللقب أو إنجلترا اللتين تلتقيان الأربعاء في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا.

وأحرز أويارزابال هدفه من ركلة جزاء سددها بقوة في شباك الحارس الفرنسي مايك مانيان.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد عرقلة الفرنسي لوكاس ديني للنجم الإسباني الشاب، لامين يامال.

ورفع أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد رصيده إلى 5 أهداف في مونديال 2026، ليتعادل بذلك مع أفضل هداف لإسبانيا في نسخة واحدة.

وذكرت شبكة سكواكا أن أويارزابال تساوى مع كل من إيميليو بوتراجينيو في كأس العالم 1986 ودافيد فيا في مونديال 2010.

وكسر هذا الهدف صمود المنتخب الفرنسي الذي استقبل أول هدف في مباراة قبل النهائي منذ فوزه 2 - 1 على كرواتيا في مونديال 1998 الذي استضافه الديوك.

وبعدها فازت فرنسا 1 - صفر على كل من البرتغال وبلجيكا في مونديالي 2006 و2018 على التوالي، وتفوقت على المغرب 2 - صفر في النسخة الماضية قطر 2022.