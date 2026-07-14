واعتبر الزاكي في قراءة تحليلية للمباراة أن النسخة الحالية من المونديال "أوفت بمنطقها الرياضي"، بعد نجاح المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الوصول إلى المربع الذهبي، مؤكدا أن كلا المنتخبين الفرنسي والإسباني يملكان بالفعل مقومات بطل العالم.

وأوضح الحارس الدولي السابق، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "هجمة مرتدة" على شاشة "سكاي نيوز عربية، أن مجريات اللقاء ستفرض سيناريوهات مختلفة بناء على إيقاع المباراة، حيث أن الأداء السرييع والمفتوح، يصب مباشرة في مصلحة المنتخب الفرنسي الذي يجيد استغلال المساحات.

وأضاف أن النسق البطيء، يمنح الأفضلية للمنتخب الإسباني بالاعتماد على الاستحواذ، والذكاء التكتيكي، والفعالية الهجومية، بالإضافة إلى المهارات الفردية للاعبين وفي مقدمتهم الشاب لامين يامال.

وأضاف الزاكي أن المنتخب الفرنسي أظهر استقرارا كبيرا في مستواه الفني خلال مبارياته العشر الأخيرة، من خلال تنظيم الهجمات المرتدة، وسرعة التحولات الهجومية، والتنظيم الدفاعي، مدعوما بجودة استثنائية للاعبيه في الخط الأمامي.

واشار إلى أنه على الرغم من الجودة العالية التي يمتلكها لاعبو إسبانيا وقدرتهم المميزة على السيطرة على الكرة، إلا أن اصطدامهم بالمنظومة الفرنسية يجعل كفة الفوز -من الناحية المنطقية- تميل لصالح فرنسا.