وفي أول تعليق على الأزمة، قال بالوغون في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأميركية: "كان رد فعلي الأولي السعادة بالعودة إلى الفريق، لكن عندما بدأت التفكير في الأمر، كنت أعلم أن ذلك سيثير الكثير من الجدل. وكنت أستطيع أن أرى لدى زملائي شيئا من التوتر أيضا، لأن ما حدث كان أمرا استثنائيا".

وتلقى مهاجم موناكو الفرنسي بطاقة حمراء في الدور السابق، بعدما داس على ساق المدافع البوسني طارق محاريموفيتش، في قرار اعتبره غير عادل لأنه "عندما لا يكون الفعل متعمدا، فلا ينبغي أبدا أن يكون عقابه بطاقة حمراء".

وأوقف بالوغون في البداية عن مباراة ثمن النهائي أمام بلجيكا، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) خففت العقوبة بشكل مفاجئ إلى "إيقاف لمباراة مع وقف التنفيذ، مع فترة اختبار لمدة عام واحد".

وأثار هذا القرار، إلى جانب اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الفيفا جاني إنفانتينو للمطالبة بإعادة النظر في العقوبة، موجة واسعة من الانتقادات، لا سيما من الاتحادين البلجيكي والأوروبي لكرة القدم.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 عاما: "حاولت التركيز قدر الإمكان مع اقتراب موعد المباراة، لكن الأمر كان صعبا، إذ كان هناك الكثير من الضجيج والجدل من الخارج، ومن الصعب تجاهل ذلك".

وشارك بالوغون أساسيا في مباراة ثمن النهائي التي فازت بها بلجيكا بسهولة على المنتخب الأميركي، المضيف للنهائيات مشاركة مع جاريه الكندي والمكسيكي، بنتيجة 4-1.