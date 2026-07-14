وعادة ما يرتدي منتخب الأرجنتين، بطل العالم 3 مرات، زيا أبيض مخططا بالأزرق السماوي، لكن ذلك سيتعارض مع اللون الأبيض لقميص منتخب إنجلترا.

ومنتخب إنجلترا هو الفريق المضيف للمباراة وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن حامل اللقب سيكون سعيدا بارتداء اللون الأزرق نظرا لتاريخه في كأس العالم ضد منافسه الأوروبي.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في عنوانها الرئيسي، الثلاثاء: "هل هذا نذير شؤم لإنجلترا؟"، بينما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل من مشجعي إنجلترا يتمنون ارتداء زيهم الاحتياطي الأحمر في المباراة التي تستضيفها أتلانتا.

وفي دور الثمانية لنسخة كأس العالم عام 1986 بالمكسيك، فازت الأرجنتين 2-1 على إنجلترا، وهي مرتدية الزي الأزرق الداكن في مباراة اشتهرت بهدف الأسطورة دييغو مارادونا "يد الله".

أما هدفه الثاني فكان من أعظم الأهداف في تاريخ اللعبة، حيث راوغ نصف اللاعبين الإنجليز تقريبا.

وكان الزي الاحتياطي الأزرق الداكن للأرجنتين ثقيلا للغاية في حرارة العاصمة مكسيكو سيتي آنذاك، وهو ما دفع مسؤولو الفريق لشراء قمصان زرقاء داكنة أخف وزنا من أحد الأسواق، وطرزوا عليها الشعارات.

وعندما التقى المنتخبان في نسخة مونديال عام 1998 بفرنسا، ارتدت الأرجنتين مجددا الزي الأزرق الداكن، وفازت على إنجلترا بركلات الترجيح في دور الـ16 بعد طرد النجم الإنجليزي دافيد بيكهام.

لكن في مرحلة المجموعات بالنسخة التالية للبطولة عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، ارتدت الأرجنتين زيها الأساسي، وخسرت بهدف نظيف أمام إنجلترا التي كانت ترتدي الزي الأحمر، وسجل بيكهام ركلة جزاء حاسمة.

يشار إلى أن إنجلترا ارتدت الزي الأحمر عندما فازت بلقبها الوحيد في كأس العالم 1966.