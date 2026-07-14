وأثار الظهور اللافت لبوعدي في المونديال الحالي، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في ضمه، فيما تبدو إدارة ليل منفتحة على فكرة التخلي عن نجمها، شريطة أن يتقدم أحد الأندية بعرض يلبي مطالبهم المالية في المستقبل القريب.

وحسب موقع "ذا أتلتيك" الأميركي، ينتظر ليل عودة بوعدي من إجازته بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، قبل إجراء محادثات مع ممثليه لتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية بقائه.

وبينما لا يزال النادي الفرنسي منفتحا على المفاوضات، يعتقد أنه حدد سعرا يبلغ 100 مليون يورو للاعب الشاب، بحسب التقرير، وهو مبلغ من المتوقع أن يبعد العديد من الأندية الراغبة في ضمه.

وعلى عكس الأندية المنافسة التي تبدي استعدادها لاستعارته، يفضل مانشستر سيتي دمج لاعب الوسط مباشرة في تشكيلة الفريق الأول هذا الصيف، وفقا لـ"ذا أتلتيك".

ومن المتوقع أن يتخذ بوعدي قراره النهائي بشأن مستقبله قريبا في ظل تزايد اهتمام الأندية الكبرى به، ورغم تواصل كل من أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مع وكلاء اللاعب خلال العام الماضي، فإن مانشستر سيتي يتصدر حاليا سباق التعاقد معه حاليا.

ويكمن التحدي الأكبر أمام هذا اللاعب الشاب الموهوب في تحديد ما إذا كان مستعدا للمنافسة الفورية على مركز أساسي في ملعب "الاتحاد"، أم سيختار مواصلة تطوير مهاراته في الدوري الفرنسي.