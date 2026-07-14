لم يكمل كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده، الإثنين، قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة في قبل نهائي كأس العالم، الثلاثاء.
وحسب تقارير إعلامية، تعرض مهاجم ريال مدريد الإسباني لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.
وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئيا خلال تدريبات الإثنين، بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على المغرب، الخميس.
لكن من غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة في مباراة الثلاثاء.
وقال المدير الفني لفرنسا ديدييه ديشامب للصحفيين: "كيليان بخير".
وعند سؤاله بشأن خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشامب: "نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلا من 15 دقيقة".
ويتصدر مبابي ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بالتساوى مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين التي تواجه إنجلترا في نصف النهائي الآخر، الأربعاء.