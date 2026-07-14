وحسب تقارير إعلامية، تعرض مهاجم ريال مدريد الإسباني لإصابة ‌طفيفة ‌في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.

وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئيا ‌خلال تدريبات الإثنين، ‌بعد استبداله ⁠في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على المغرب، ‌الخميس.

لكن من غير المتوقع أن تمنعه ⁠الإصابة من المشاركة في مباراة الثلاثاء.

وقال المدير الفني لفرنسا ⁠ديدييه ديشامب للصحفيين: "كيليان ​بخير".

وعند سؤاله ⁠بشأن خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشامب: "نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلا من 15 دقيقة".

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بالتساوى مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين التي تواجه إنجلترا في نصف النهائي الآخر، الأربعاء.