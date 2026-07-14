ويقص منتخبا فرنسا وإسبانيا شريط المربع الذهبي في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلى ملعب دالاس، الذي يحتضن المواجهة الأولى في هذا الدور.

وتحمل المباراة أهمية استثنائية، إذ تجمع بين منتخبين قدما مستويات مميزة منذ انطلاق البطولة، بعدما نجح كل منهما في تصدر مجموعته خلال دور المجموعات، قبل مواصلة مشوارهما بثبات نحو نصف النهائي.

وتواصل فرنسا، التي تتصدر التصنيف العالمي، مشوارها بثبات بعدما أطاحت بمنتخب المغرب في ربع النهائي، بينما بلغت إسبانيا المربع الذهبي عقب انتصارها على بلجيكا، لتجدد واحدة من أبرز كلاسيكيات الكرة الأوروبية.

ويبحث منتخب الديوك عن بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي، في حين يطمح الإسبان للعودة إلى المشهد الختامي للمونديال بعد غياب طويل.

مباراة الثأر

أما غدا الأربعاء، فتتجه الأنظار أتلانتا، وتحديدا إلى ملعب مرسيدس-بنز، حيث يلتقي منتخب إنجلترا مع حامل اللقب الأرجنتين في مواجهة ثأرية.

وشهدت مواجهات المنتخبين العديد من اللحظات التاريخية، أبرزها هدف دييغو مارادونا الشهير بيده، الذي ساهم في فوز الأرجنتين بنتيجة (2-1) على إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 1986.

كما فاز منتخب التانغو على منتخب إنجلترا في مونديال 1998، بعدما تعرض ديفيد بيكهام للطرد إثر اعتدائه على دييغو سيميوني.