وودع المنتخب المصري البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين 3-2، في مباراة كان متقدما فيها بهدفين حتى الدقائق العشر الأخيرة، لكنه قدم أداء حظي بإشادة واسعة محليا ودوليا.

وشهد الحفل، الذي أقيم باستاد القاهرة، دخولا استعراضيا للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن على متن حافلة مكشوفة، وسط هتافات الجماهير، فيما غاب عن الاحتفال كل من محمد صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.

وتضمن الاحتفال فقرات فنية وعرضا لأبرز محطات المنتخب في البطولة على الشاشات العملاقة، وسط تفاعل كبير من الجماهير مع الأهداف واللقطات التي صنعت مسيرة الفريق في المونديال.

وكان المنتخب المصري قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى مطار العلمين، قبل أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي ويكرم أعضاء البعثة، تقديرا للإنجاز الذي حققه الفريق ببلوغه الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.