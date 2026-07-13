وقال إنفانتينو في رسالته إن رحلة "أسود الأطلس" في البطولة "كانت مليئة باللحظات الجميلة"، مؤكدا أن الفريق نجح في إدخال فرحة عارمة على بلده الشغوف بكرة القدم.

وأضاف رئيس الفيفا أن "الأهداف العشرة التي سجلها منتخب المغرب خلال هذه النسخة، وهي الحصيلة التهديفية الأعلى للمغرب في تاريخ مشاركاته بمونديال واحد، أسهمت في قيادته لأن يصبح أول منتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم يتأهل إلى الدور ربع النهائي في نسختين مختلفتين".

وعبر إنفانتينو عن سعادته باستضافة البعثة المغربية في البطولة الحالية، وقال: "كما هو الحال دائما، كان من دواعي سرورنا أن نرحب بكم، ونتطلع إلى كرم ضيافكم للبطولة في عام 2030".

وكانت مسيرة المنتخب المغربي في مونديال 2026 الذي نظم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قد توقفت عند عتبة دور الثمانية، بعد أداء قوي في دور المجموعات ودوري الـ32 والـ16.

وتستضيف المملكة مونديال 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.