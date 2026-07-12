وكان يامال قد قال: "فرنسا يجب أن تخافنا، لقد نجحنا في إقصائهم مرتين".

ورد كوناتي، في تصريحات للصحفيين، السبت، قائلا: "فليقل ما يشاء. لسنا خائفين، ولا يجب أن نخشى أحدا، بل علينا أن نتسم بالتواضع وألا نقع في الفخ، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة".

وأضاف: "تركيزنا على المباراة وليس على الضجة المثارة حولها. وبصراحة، لا نلتفت لما يقال، بل نحاول الاستعداد بأفضل شكل ممكن، وفي النهاية سنرى من سيحقق الفوز".

وعن أبرز مفاتيح خطورة المنتخب الإسباني، أوضح كوناتي: "لا نركز على إيقاف يامال فقط، بل إن إسبانيا فريق استثنائي يضم مجموعة من المواهب الفردية، لذا لا نركز على لاعب واحد فقط، لأن الفريق بأكمله بإمكانه تشكيل خطورة".

وسلط المدافع الفرنسي الضوء على الأداء الجماعي لمنتخب إسبانيا في جميع الخطوط، قائلا: "أسلوبهم الهجومي مميز واستثنائي للغاية".

وختم تصريحاته بالقول: "لكننا بحاجة إلى جهد جماعي في جميع خطوطنا، وحتى حارس المرمى مانيان، لأن ما يقدمه منتخب إسبانيا أداء استثنائي ومذهل".

وسبق أن تفوق منتخب إسبانيا على فرنسا بالفوز 2-1 في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، قبل أن يتوج باللقب لاحقا على حساب إنجلترا.

وكرر المنتخب الإسباني تفوقه بالفوز 5-4 على فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكنه خسر اللقب في النهاية أمام البرتغال بركلات الترجيح.