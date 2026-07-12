وقال لاعب ليدز يونايتد السابق ووالد مهاجم مانشستر سيتي إن منتخب إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل "أنقذه الحكم" خلال الفوز 2-1 في ميامي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الحكم ألغى هدفا سجله توربيورن هيغيم، كان سيمنح النرويج التقدم 2-1، بعدما احتسب خطأ على إيرلينغ هالاند بداعي دفعه إليوت أندرسون أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وردا على منشور للصحفي هنري وينتر عبر منصة "إكس"، كتب هالاند الأب: "أنقذهم الحكم. أتمنى أن تفوزوا بكأس العالم الآن، لكنني أشعر أننا تعرضنا للسرقة اليوم".

وفي منشور سابق، في إشارة إلى الهدف الثاني الحاسم الذي سجله جود بيلينغهام، كتب: "أحسنت يا بيلينغهام... وأحسنت أيها الحكم".

وكانت كاميرات التلفزيون رصدت هالاند الأب في وقت سابق وهو يوجه إشارة بيده (يرفع إصبعين) نحو شخص في المدرجات، بعدما أشار إلى أن جيد سبينس ادعى السقوط للحصول على ركلة جزاء، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).