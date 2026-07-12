وبدأ نانت استعداداته للموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعدما هبط من دوري الأضواء في الموسم الماضي، فيما غاب مصطفى محمد عن المباراة الودية الأولى للفريق أمام فلوري، التي انتهت بفوز نانت بخماسية نظيفة.

وكان المهاجم المصري قد تغيب عن الفريق منذ استئناف التدريبات في 24 يونيو.

وعلق دير زاكاريان على غياب اللاعب، في تصريحات لصحيفة "أويست فرانس"، قائلًا: "مصطفى.. لم أر شيئًا كهذا من قبل!".

وأضاف: "هو من اتخذ هذا القرار. سنرى ما سيحدث عندما يعود".

ووفقا للصحيفة، قد يكون غياب مصطفى محمد مرتبطا بتخفيض راتبه عقب هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية، وهو السيناريو الذي قيل إنه أثار استياء كبيرا لدى اللاعب.