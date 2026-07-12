وحجز منتخب الأرجنتين مقعده في المربع الذهبي للمونديال، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما تغلب على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الدور ربع النهائي.

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 10، قبل أن يدرك دان ندوي التعادل لسويسرا في الدقيقة 67.

وتلقى المنتخب السويسري ضربة قوية بطرد مهاجمه بريل إيمبولو، بعد حصوله على الإنذار الثاني بداعي ادعاء السقوط خلال إحدى الكرات المشتركة في منتصف الملعب، عقب مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو المساعد (فار)، التي طبقت بروتوكول "الخطأ في تحديد الهوية".

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني المواجهة في الوقت الإضافي، بهدفين سجلهما خوليان ألفاريز في الدقيقة 112، وهو أول أهدافه في النسخة الحالية من كأس العالم والخامس له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ثم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، مسجلًا هدفه الثاني في البطولة.

وضرب منتخب الأرجنتين، بطل العالم أعوام 1978 و1986 و2022، موعدًا مع المنتخب الإنجليزي في الدور نصف النهائي، بعدما تغلب الأخير على النرويج بنتيجة 2-1 بعد التمديد.

وقال سكالوني عقب اللقاء: "اليوم عانينا كثيرا أمام سويسرا. كنا نعلم أنه منتخب قوي بدنيا، وقد جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا. لم نكن نعرف كيف نخرج من المواقف الصعبة".

وأضاف: "الحظ كان حليفنا في المباراة، لا سيما بعد تعرض أحد لاعبي سويسرا للطرد في الشوط الثاني. حاولنا الهجوم، وتمكنا من حسم الأمور في الوقت الإضافي".

وتابع: "ينبغي علينا أن نتحلى بالواقعية. ما حدث الليلة تاريخي، فالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لا يحدث كثيرًا".

وعن المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا، قال سكالوني: "لم يكن يهمنا المنافس الذي سنواجهه، سواء كان المنتخب الإنجليزي أو النرويجي. سنلعب أمام فريق يقدم كرة قدم جيدة للغاية ويملك مدربًا رائعًا، لكن الأهم بالنسبة لنا هو التعافي سريعا".