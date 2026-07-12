ولم يتمكن هالاند من هز الشباك للمرة الأولى في النسخة الحالية من المونديال، خلال مواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي، التي أقيمت وسط أجواء حارة في مدينة ميامي، وانتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 2-1 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي.

وقال هالاند، في تصريحات للصحفيين، السبت: "نعم، لم لا؟ لدي بعض الأصدقاء من مانشستر سيتي يتواجدون في المنتخب الإنجليزي".

وأضاف: "بالطبع، أريدهم أن يحققوا نتائج جيدة. حصلت على قميص إنجلترا قبل أن أحصل على قميص النرويج عندما كنت صغيرًا".

وأشاد المهاجم النرويجي بزميله السابق في بوروسيا دورتموند، جود بيلينغهام، الذي قاد إنجلترا للفوز بتسجيله هدفي المباراة.

وقال: "جود صديق جيد. قضينا عامين رائعين في بوروسيا دورتموند. كنا صديقين، وهو شخص رائع".

وأضاف: "لست متفاجئا من أنه سجل اليوم وقدم الأداء المعتاد عنه".

واعتبر هالاند أن الانتقادات الموجهة إلى بيلينغهام بسبب قلة أهدافه غير مستحقة، قائلا: "الشيء الوحيد هو أنه يواجه انتقادات كبيرة لعدم تسجيله ما يكفي من الأهداف. أعتقد أن هذا غير مستحق".

وتابع: "ما زال يسجل الأهداف ويراوغ كل من في الملعب".

وختم هالاند حديثه بالقول: "إنه لاعب مذهل، وإنجلترا محظوظة لأن الجميع يريد لاعبًا مثله".