وشهدت المباراة طرد إيمبولو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد (الفار)، بعدما اعتبر الحكم أن اللاعب ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء.

وقال ياكين عقب المباراة: "لم يكن هناك أي مبرر لتلك البطاقة الصفراء، لقد عوقبنا بسبب قانون غير مقبول أدى إلى إقصائنا بهذه الطريقة، ولا أعرف كيف توصل الحكم وتقنية الفيديو إلى هذا الاستنتاج".

وأضاف أن القرار أفسد المباراة، معتبرًا أن اللعب كان يجب أن يستمر دون احتساب مخالفة أو إنذار.

وكان ياكين قد دافع في وقت سابق عن نزاهة التحكيم، تعليقًا على الجدل الذي أثاره المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بعد مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن وجود تقنية الفيديو يجعل القرارات التحكيمية أكثر دقة، وأن نتائج المباريات تُحسم داخل الملعب وليس عبر التصريحات بعد نهايتها.

إلا أن مدرب سويسرا وجّه انتقادات حادة للتحكيم عقب خروج منتخب بلاده من البطولة، بعدما اعتبر أن قرار طرد إيمبولو كان نقطة التحول التي مهدت لفوز الأرجنتين وتأهلها إلى الدور نصف النهائي.