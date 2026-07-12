وبادر منتخب الأرجنتين بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة العاشرة، لكن دان ندوي منح التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 67.

واضطر منتخب سويسرا للعب بعشرة لاعبين، بعد طرد نجمه بريل إيمبولو في قرار مثير للجدل من حكم المباراة، الذي منحه البطاقة الصفراء الثانية لتعمده ادعاء السقوط خلال إحدى الكرات المشتركة في منتصف الملعب، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، الذي قام بتطبيق بروتوكول (الخطأ في تحديد الهوية).

ولم يتمكن المنتخبان من هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكما إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 112، مسجلا أول أهدافه في المونديال الحالي وخامس هدف له في مسيرته بكأس العالم، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الرابع، محرزا ثاني أهدافه مع الفريق بالمونديال الحالي.

وضرب منتخب الأرجنتين، الفائز باللقب أعوام 1978 و1986 و2022، موعدا ناريا في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب 2-1 على منتخب النرويج، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وبينما حجز منتخب الأرجنتين مقعده في قبل نهائي المونديال للمرة الثالثة في النسخ الأربع الأخيرة، فإن أحلام منتخب سويسرا في بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه قد تبددت.

وواصل منتخب الأرجنتين تفوقه على نظيره السويسري في سجل مواجهاتهما المباشرة، بعدما حقق انتصاره السادس على منافسه، الذي لم يتمكن من حصد أي فوز، فيما فرض التعادل نفسه على مباراتين فقط بينهما.

وكان هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا في نسخة عام 1966 بإنجلترا، حيث فازت الأرجنتين 2-0 في مرحلة المجموعات، قبل أن تنتصر 1-0 بعد التمديد في دور الـ16 بنسخة مونديال البرازيل عام 2014.