وتقدمت النرويج عبر أندرياس شييلدروب (36)، وردت إنجلترا بواسطة بيلينغهام (45+2 و93) الذي رفع رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية.

وأحرز بيلينغهام هدفين خلال المباراة حيث سجل هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 93، بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 -1.

وفي الهدف الأول، تلقى بيلينغهام تمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة أنطوني جوردون، ليتوغل بالكرة داخل المنطقة، مراوغا الدفاع النرويجي، قبل أن يسدد تصويبة زاحفة بقدمه اليسرى، واضعا الكرة على يسار أوريان نيلاند، حارس مرمى النرويج، داخل الشباك.

أما الهدف الثاني، فتابع بيلينغهام قذيفة مدوية، أطلقها زميله مورغان روجرز من خارج منطقة الجزاء، ارتدت الكرة من الحارس النرويجي، الذي أبعد الكرة بصعوبة بالغة، لتصل في النهاية لنجم ريال مدريد الإسباني، الذي وضع الكرة مباشرة داخل الشباك.

ووصل اللاعب الإنجليزي إلى 6 أهداف في المونديال الحالي، علما بأنها المباراة الثانية على التوالي التي يتمكن خلالها من التسجيل في مشواره بالبطولة.

وافتتح بيلينغهام أهدافه في تلك النسخة، عقب تسجيله هدفا في فوز إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا بمرحلة المجموعات، التي شهدت إحرازه هدفا أيضا في انتصار الفريق 2 - صفر على بنما.

واستمر تألق بيلينغهام في مونديال 2026، بعدما أحرز ثنائية، في فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك بدور الـ16.

وبذلك، وصل بيلينغهام إلى 12 هدفا في مسيرته مع منتخب إنجلترا، الذي خاض معه الآن مباراته الدولية رقم 54.

وتلتقي إنجلترا في نصف النهائي الأربعاء بأتلانتا مع الأرجنتين حاملة اللقب أو سويسرا اللتين تلتقيان لاحقا في كانساس سيتي في ختام جولة ربع النهائي بالبطولة.