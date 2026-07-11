وقال إنفانتينو في منشور على حسابه في "إنستغرام": "ستظل بطولة كأس العالم هذه تحتل مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المصرية، فقد شهدت أول تأهل للأدوار الإقصائية وأول فوز في البطولة بعد مرحلة المجموعات".

وأضاف: "إنها رحلة ألهمت الجماهير في الوطن وحول العالم".

واختتم قائلا: "ستبقى الذكريات التي تشكلت هذا الصيف محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم المصرية لسنوات طويلة قادمة".

وحقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا في مشاركته الرابعة بالمونديال، إذ تأهل إلى الأدوار الإقصائية وعبر دور الـ32 بالفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وكان "الفراعنة" قاب قوسين أو أدنى من تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين وبلوغ دور الثمانية، لكنهم تلقوا 3 أهداف في نحو ربع ساعة وخسروا اللقاء 2-3.



وخلال اللقاء، ألغي هدف لمصر بدعوى خطأ في قطع الكرة ببداية الهجمة، بينما طالب لاعبوها من دون جدوى بركلة جزاء قرب النهاية، كانت كفيلة بقلب النتيجة لصالح "الفراعنة".

وعقب المباراة، أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة، أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" مطالبا فيها بالتحقيق مع حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتكسير.