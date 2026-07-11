ولم يكن هدف روميرو وحده هو ما لفت الأنظار، فقد تألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في كأس العالم 2026، مظهرا جرأة في التقدم نحو الخطوط الأمامية.

وتجلت كبرى مساهمات روميرو في المنتخب الأرجنتيني عندما كان فريق ليونيل سكالوني على وشك الخروج من البطولة أمام مصر يوم الثلاثاء.

ووقتها كان المنتخب متأخرين بهدفين دون مقابل، ليقرر روميرو التقدم إلى الأمام ويسجل هدفا أشعل شرارة عودة الأرجنتين المثيرة، والفوز باللقاء 3-2.

وقال روميرو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "كان التقدم إلى مركز المهاجم الصريح قرارا فطريا، فاللعبة تتيح فرصا كهذه عندما تكون متأخرا بهدفين. هذه أمور تنبع من داخلنا لأننا كنا نخسر، لأن الأمور لم تكن تسير على ما يرام بالنسبة لنا. تقدمتُ، وصلتني الكرة، وسددتها برأسي في المرمى".

واختتم حديثه قائلا: "إذا رآني سكالوني مرة أخرى، سيقتلني!".

وتأهلت الأرجنتين لدور الثمانية بعد أن قلبت تأخرها 2-0، بينما كانت تتبقى 11 دقيقة على ‌نهاية المباراة لتفوز على ‌مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأثارت المباراة شكاوى من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استخدام تقنية الفيديو لا سيما إلغاء هدف مصطفى زيكو في الدقيقة 62، الذي كان سيضاعف تقدم منتخب الفراعنة.

ودافع بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في "فيفا" منذ حينها عن الحكام رافضا ‌مزاعم التحيز ومؤكدا أنهم ⁠عملوا باستقلالية.