وأصدر اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب إفريقيا بيانا أعرب فيه عن صدمته البالغة، وجاء فيه: "تلقى الاتحاد ببالغ الحزن والأسى نبأ الوفاة المفجعة والمبكرة لجايدن آدامز (25 عاما) لاعب خط وسط ماميلودي صن داونز ومنتخب (البافانا بافانا). لقد مثل جايدن بلاده مؤخرا في نهائيات كأس العالم 2026 بكل فخر وشجاعة واقتدار، حاملا آمال الأمة".

وأضاف البيان "رحيله يمثل خسارة لا تعوض لعائلته، وزملائه، وأنديته، وللوسط الرياضي والبلاد بأسرها. نتقدم بأحر التعازي لعائلته ولنادي صن داونز وللمنتخب الوطني ولكل من لمس الراحل حياتهم. لقد خسرت كرة القدم في جنوب إفريقيا موهبة فذة وخادما مخلصا للعبة، وحياة شابة كان لا يزال لديها الكثير لتقدمه".

وحتى الآن، لم تعلن الأسرة أو نادي ماميلودي صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا رسميا سبب الوفاة، فيما طلبت الجهات المقربة من اللاعب احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت العصيب، وسط انتظار صدور بيان رسمي يكشف مزيدا من التفاصيل.

وكان آدامز ركيزة أساسية في قائمة المدرب البلجيكي هوغو بروس خلال العرس العالمي هذا الصيف، حيث خاض المباريات الثلاث لمنتخب جنوب إفريقيا في دور المجموعات ضد المكسيك، وجمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية، بينما بقي على مقاعد البدلاء خلال مباراة دور الـ32 التي خسرتها جنوب إفريقيا أمام كندا بنتيجة (0-1).

ومما يبرز حجم تضحيته، كشفت التقارير أن آدامز خاض مواجهة جمهورية التشيك في المونديال بعد يوم واحد فقط من وفاة جدته.

وخاض النجم الراحل 9 مباريات دولية مع المنتخب الأول، وكان جزءا من جيل "البافانا بافانا" الذي توج بالميدالية البرونزية التاريخية في كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.