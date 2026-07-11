وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن السيسي منح لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء ومستوى فني خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأوضح الشناوي، أن السيسي أعرب عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكدا أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية في الخارج، وفي العالم أيضا.

وفي هذا الإطار، أكد السيسي ضرورة وجود "كشافين متجردين" للمواهب الشابة والصغيرة، مؤكدا استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

وأشاد السيسي بالقيم الرفيعة التي تحلى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشددا على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر.

وأشار إلى أن الرياضة ليست فوزا وخسارة فقط، لكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

وأشاد السيسي بأداء المنتخب الذي عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، مشددا على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديدا، ويضم الكثير من المواهب التي يمكن أن تصل إلى المستوى نفسه من كفاءة النجوم الحاليين للفريق.